Уго Марадона, младший брат Диего Марадоны, умер от сердечного приступа в возрасте 52 лет, сообщает пресс-служба «Наполи».
Как и Диего, Уго был в клубе из Неаполя, где ему не удалось сыграть. За свою игровую карьеру он выступал за «Архентинос Хуниорс», «Асколи», «Райо Вальекано», «Рапид», венесуэльский «Департиво Петаре», уругвайский «Прогресо» и японские «Тосу Фьючерс», «Ависпу Фукуока», «Консадоле Саппор» и канадский «Торонто».
По данным Sportmediaset, Марадону-младшего пытались спасти 118 врачей.
источник: ФК «Наполи»