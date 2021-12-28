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Агент форварда «Славии» Кухты отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к его клиенту

Сумма предполагаемого трансфера чешского футболиста в стан железнодорожников оценивается в четыре миллиона евро.
28 декабря 2021 16:24
автор: Владислав Корегин

Агент Милан Мартынович, представляющий интересы нападающего «Славии» Яна Кухты, высказался по поводу возможного перехода своего подопечного в «Локомотив».

Ранее стало известно, что московский клуб хочет подписать 24-летнего чеха в зимнее трансферное окно. Пражский клуб требует за трансфер своего футболиста четыре миллиона евро.

– Пока не могу ничего сказать об этом. Встречался ли я с Цорном? Без комментариев, извините. Готова ли «Славия» продать Яна? Все игроки продаются, если поступает хорошее предложение. И, думаю, Кухта тоже продается. Это один из лучших нападающих Чехии, а возможно и лучший, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Добавим, что Кухта является воспитанником академии «Славии». Всего за пражскую команду он провел 67 матчей, забил 32 гола и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.

В составе сборной Чехии форвард отыграл четыре встречи.

источник: «РБ-Спорт»
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