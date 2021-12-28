Ферран Торрес официально стал игроком «Барселоны»

Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес подписал контракт с «Барселоной», сообщает пресс-служба каталонского клуба.

По информации источника, соглашение между 21-летним испанцем и сине-гранатовыми рассчитано до 30 июня 2027 года. Сумма трансфера футболиста пока не разглашается. Презентация форварда состоится 3 января.

Напомним, что Торрес защищал цвета «Манчестер Сити» с августа прошлого года. В общей сложности он провел за команду 43 матча, забил 16 голов и отдал четыре ассиста. Вместе с «горожанами» игрок стал чемпионом Англии.

В составе сборной Испании нападающий отыграл 22 встречи (12 голов).