Захарян признался, что не смог бы постоянно жить за границей

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян признался, что смог бы постоянно жить за границей.

«Мне нравится в России. Я бывал в Европе, в разных странах. Но чтобы там постоянно… Нет, не очень», - приводит слова 18-летнего игрока Sport24.

Напомним, что Арсен является воспитанников бело-голубых. За основной состав хавбек провел 31 матч, забил семь голов и отдал 12 результативных передач.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость Захаряна оценивается в девять миллионов евро.