Червиченко считает, что Дзюба способен еще пару лет показывать хороший уровень игры

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию относительно возможного перехода нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в казанский «Рубин».

«В «Зените» он точно еще спокойно пару лет поиграет. Я не уверен, что он все 90 минут может играть на хорошем уровне, но на 30 минут его вполне хватит, чтобы показать хорошую игру», - приводит слова Червиченко Sport24.

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в июле 2015 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за команду 234 матча, забил 105 голов и отдал 69 результативных передач. В составе сине-бело-голубых форвард стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.