Стала известна причина срыва трансфера Азмуна в «Лион»

Трансфер нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна в «Лион» в январе сорвался из-за того, что сине-бело-голубые не смогли найти ему замену. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, петербуржцы не требовали у французского клуба три миллиона евро за трансфер иранца. Основной причиной сорванной сделки стала не сумма, а принципиальная позиция клуба в вопросе поиска замены форварду.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро. Действующее соглашение с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в фервале 2019 года за 12 млн евро. С тех пор он провел за команду 104 матча, забил 62 гола и отдал 34 результативные передачи.