17-летний игрок «Динамо» Зазвонкин отказался от контракта с клубом и перешел в «Крылья Советов»

Атакующий полузащитник «Динамо» Иван Зазвонкин продолжит свою карьеру в «Крыльях Советов».

Как сообщает «Чемпионат», московский клуб предложил 17-летнему игроку подписать профессиональный контракт, однако сам хавбек отказался от данной сделки. По информации источника, футболист решил перейти в стан самарцев – россиянин уже заключил соглашение с новой командой.

Напомним, что Зазвонкин находится в клубной системе «Динамо» с февраля прошлого года. В составе второй команды бело-голубых он принял участие в 22 матчах, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи. Ранее он воспитывался в академии «Тюмени».