Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Лилль» готов продать защитника Ботмана за 30 миллионов евро

Нидерландский футболист может покинуть клуб Лиги 1 в январе 2022 года.
28 декабря 2021 18:00
автор: Владислав Корегин

Центральный защитник «Лилля» и молодежной сборной Нидерландов Свен Ботман может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Согласно данным TMW, главными претендентами на 21-летнего футболиста являются «Милан» и «Ньюкасл». Отмечается, что французская команда готова продать своего игрока 30 миллионов евро.

Напомним, что Ботман является воспитанником академии «Аякса». К составу «Лилля» он присоединился летом прошлого года, подписав пятилетний контракт. С тех пор он принял участие в 63 матчах, забил один гол и отдал два ассиста. Вместе с командой защитник стал чемпионом Франции.

В составе молодежной сборной Нидерландов Ботман провел девять встреч (1 гол).

источник: TMW
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Роднина не смолчала о падении Туктамышевой: вот что заявилаМеняла любовников: Губерниев сравнил Туктамышеву с Екатериной IIИлана Юрьева в бикини сверкнула стройной фигурой на пляже
Клэбо — победу, Большунову — санки. Наши лыжники провалили старт «Тур де Ски»
Мужской и женский финалы спринта в рамках престижной лыжной многодневки обошлись без участия российских спортсменов.
Хватит жалеть Туктамышеву, лучше отправьте ее на чемпионат мира! Рейтинг олимпийского сезона #5
Чемпионат России в Санкт-Петербурге определил трех фигуристок, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы, а затем, скорее всего, и на Олимпиаде. Это Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Есть первая победа, но опять с ошибками и с нервами. Как Россия раскатала Швейцарию на МЧМ
В своем втором матче на молодежном чемпионате мира российская сборная одержала первую победу, испытав немало проблем с командой Швейцарии (4:2).
Левандовски снова прокатили с призом лучшему футболисту года. Но теперь — за компанию с Месси
В Дубае состоялось награждение футбольных лауреатов 2021 года по версии Globe Soccer.
Зарема в телеграме, Губерниев с «коньяком для Бузовой» и неискренний Дзюба. Мастера хайпа-2021
Спортивный 2021 год был бы не таким ярким, если бы его не раскрашивали своими высказываниями популярные спикеры. Мы выбрали тройку самых острых на язык. Причем возглавила наш рейтинг дама – супруга босса «Спартака» Леонида Федуна.
Гонка в небо — время Большунова! На «Тур де Ски»-2021/22 русский суперлыжник может установить рекорд
Во вторник 28 декабря в Швейцарии начинается крупнейшая лыжная многодневка «Тур де Ски». Она завершится 4 января традиционным подъемом на жуткую итальянскую гору Альпе-де-Чермис.
Мощные трансферы «Спартака» и ответ Евсеева Журовой про Мальдивы в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные новости недели в картинках.
«Да какая я звезда?» Никита Гусев — о подвиге Пхенчхана, Олимпиаде без НХЛ и камбэке в СКА
Есть Мичков и русский характер, но этого маловато будет. Выводы из матча Россия — Швеция
В стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею россияне проиграли «Тре Крунур» - 3:6, оставив двоякое впечатление от своей игры.
У Мичкова залетало всё, у наших вратарей — увы, тоже… Как Россия начала МЧМ с поражения от Швеции
В первом туре молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде сборная России уступила шведам со счетом 3:6, провалив игру в неравных составах.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика