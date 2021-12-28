«Лилль» готов продать защитника Ботмана за 30 миллионов евро

Центральный защитник «Лилля» и молодежной сборной Нидерландов Свен Ботман может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Согласно данным TMW, главными претендентами на 21-летнего футболиста являются «Милан» и «Ньюкасл». Отмечается, что французская команда готова продать своего игрока 30 миллионов евро.
Напомним, что Ботман является воспитанником академии «Аякса». К составу «Лилля» он присоединился летом прошлого года, подписав пятилетний контракт. С тех пор он принял участие в 63 матчах, забил один гол и отдал два ассиста. Вместе с командой защитник стал чемпионом Франции.
В составе молодежной сборной Нидерландов Ботман провел девять встреч (1 гол).
источник: TMW