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Захарян заявил, что хотел бы стать чемпионом России перед переездом в Европу

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года
28 декабря 2021 18:31

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян, ставший лауреатом премии «Первая пятерка», высказался на тему переезда в Европу, а также о целях в составе бело-голубых.

«Каких результатов хочел бы достичь с «Динамо», прежде чем уехать в Европу? Я еще никуда не уехал. Конечно, хотелось бы с «Динамо» стать чемпионом», - приводит слова Арсена Sport24.

Напомним, что Арсен является воспитанников бело-голубых. За основной состав хавбек провел 31 матч, забил семь голов и отдал 12 результативных передач.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость Захаряна оценивается в девять миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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