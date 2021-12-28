Ляказетт собирается покинуть «Арсенал» по окончании сезона-2021/22

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт рассматривает вариант со сменой клубной прописки летом 2022 года.

Как сообщает L'Equipe, 30-летнего француза не устроило предложение «канониров» по поводу продления контракта, рассчитанного до конца текущего сезона. Отмечается, что футболист готов уйти из лондонской команды в статусе свободного агента.

Ранее появилась информация, что в услугах форварда заинтересован «Атлетико».

Напомним, что Ляказетт выступает за «Арсенал» с июля 2017 года. За это время он принял участие в 187 матчах, забил 70 голов и отдал 32 ассиста. Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Лиона».

В составе сборной Франции нападающий провел 16 встреч (3 гола).