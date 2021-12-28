Андрей Канчельскис: Для Дзюбы это последний сезон в «Зените», годы берут свое

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе нападающего петербргского «Зенита» Артема Дзюбы в казанский «Рубин».

«В таком возрасте Дзюбе уже некуда расти. Для него это последний сезон в «Зените». Годы берут свое, никто не может играть на высоком уровне вечно. Рано или поздно все заканчивается», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в июле 2015 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за команду 234 матча, забил 105 голов и отдал 69 результативных передач. В составе сине-бело-голубых форвард стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.