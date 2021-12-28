Божович заявил, что настроен на получение российского гражданства

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович выразил желание получить российское гражданство.

Добавим, что нынешнее соглашение черногорского специалиста с тульским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

– Как обстоят дела с получением российского гражданства? Посмотрим, какая ситуация будет в ближайшее время. Постараюсь получить. Я на это настроен, – цитирует Божовича Sport24.

Напомним, что впервые в чемпионате России Божович появился в январе 2008 года – тогда 53-летний специалист возглавил «Амкар». Затем тренер руководил такими командами, как «Локомотив», «Динамо», «Ростов», «Крылья Советов» и «Москва». В сезоне-2013/14 он привел ростовчан к победе в Кубке России.