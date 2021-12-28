«Тоттенхэм» в большинстве потерял очки в матче против «Саутгемптона»

Матч 20-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Тоттенхэм» завершился вничью 1:1.
Отметим, что хозяева открыли счет на 25-й минуте – автором гола стал центральный полузащитник Джеймс Уорд-Проуз. В концовке первой половины встречи форвард «шпор» Гарри Кейн уравнял шансы команд, удачно реализовав 11-метровый удар.
На 39-й минуте защитник «святых» Мохамед Салису был удален с поля за вторую желтую карточку.
Таким образом, подопечные Антонио Конте набрали 30 очков и опустились на шестое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Ральфа Хазенхюттля идет 13-й (21 очко).
1 января «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Уотфорда», а «Саутгемптон» днем позже на своем поле примет «Ньюкасл».
Чемпионат Англии
20-й тур
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» – 1:1 (1:1)
Голы: Уорд-Проуз, 25 – Кейн, 41 (с пенальти).
Удаление: Салису («Саутгемптон»), 39.