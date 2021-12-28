Захарян прокомментировал информацию о его возможном переходе в «Реал»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал информацию о его возможном переходе в мадридский «Реал».

«На меня же никто не выходил. Волнуют ли меня эти слухи? Вообще никак. Даже смеемся над этим с ребятами, подшучиваем», - приводит слова Арсена Sport24.

Напомним, что Захарян является воспитанников бело-голубых. За основной состав хавбек провел 31 матч, забил семь голов и отдал 12 результативных передач.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость Арсена оценивается в девять миллионов евро.