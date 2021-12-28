Гол Влашича помог «Вест Хэму» разгромить «Уотфорд» в матче АПЛ

«Вест Хэм» на выезде оказался сильнее «Уотфорда» в матче 20-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «молотобойцев».
В составе победителей отличились Томаш Соучек (27-я минута), Саид Бенрахма (29-я), Марк Нобл (58-я), а также бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич (90-я).
Хозяева поля ответили лишь одним голом в исполнении Эммануэля Денниса (4-я).
Таким образом, «Вест Хэм» с 31 очком сохранил за собой пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» располагается на 17-й строчке, имея в своем активе 13 очков.
источник: «Советский спорт»