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Игорь Семшов: Если «Зенит» покупает Сергеева, то должен освободить место для нападающего

Ранее сообщалось, что нападающий «Крыльев Советов» близок к переходу в петербургский клуб, а форвард Артем Дзюба может покинуть сине-бело-голубых.
28 декабря 2021 20:49

Экс-футболист сборной России поделился мнением о возможном уходе из команды нападающего Артема Дзюбы и еще несостоявшемся трансфере Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов».

«Если «Зенит» покупает Сергеева, то руководство понимает, что должно освободиться место нападающего. Любой команде требуется свежесть, и Иван может ее дать «Зениту», - приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, что в текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей за «Крылья Советов» в РПЛ и Кубке России, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Помимо самарской команды 26-летний нападающий выступал за «Строгино» (84 матча, 34 гола), «Ригу» (7, 1), «Тамбов» (7, 0) и «Торпедо» (56, 30).

Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в июле 2015 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за команду 234 матча, забил 105 голов и отдал 69 результативных передач. В составе сине-бело-голубых форвард стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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