ЦСКА сделал предложение о трансфере полузащитника «Баварии» Кюизанса

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Микаэль Кюизанс может продолжить карьеру в московского ЦСКА. Об этом сообщает Sky Germany.

По данным источника, армейцы сделали официальное предложение немецкому клубу о трансфере. Помимо ЦСКА, игроком интересуется «Венеция». Обе команды готовы заплатить за Кюизанса около 10 млн евро. Решение о трансфере футболиста будет принято в начале января.

Отметим, что действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.

Напомним, Микаэль перешел в «Баварию» из менхенгладбахской «Боруссии» в августе 2019 года за 8 млн евро. С тех пор он провел за команду 13 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

В прошлом сезоне Кюизанс выступал за французский «Марсель» на правах аренды.