«Аталанта» готова отдать Миранчука в «Верону» на правах аренды

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Верону» на правах аренды. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, руководство клуба из Бергамо хочет видеть в команде чешского футболиста «Вероны» Антонина Барака и готово на обмен. Отмечается, что «Верона» также заинтересована в аренде Миранчука и с большой долей вероятности согласится на сделку.

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он отыграл 12 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2024-го, а рыночная стоимость игрока оценивается в 11 миллионов евро.

Ранее Алексей защищал цвета московского «Локомотива», воспитанником которого он является.