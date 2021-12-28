Божович - о работе Карпина в сборной России: Хорошо справился. Пока все идет неплохо

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
«Хорошо справился. Думаю, все результаты были ожидаемы. Пока все идет неплохо», - приводит слова Божовича Sport24.
Напомним, что в отборочном турнире чемпионата мира-2022 команда Карпина заняла второе место, уступив первенство Хорватии. Теперь сборная России примет участие в стыковых матчах за право на выход в финальную часть мирового первенства в Катаре.
источник: Sport24.ru