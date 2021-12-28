Габулов уверен, что «Химки» смогут сохранить прописку в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов выразил уверенность, что подмосковный клуб сможет сохранить прописку в РПЛ. После 18 туров клуб занимает последнюю, 16 позицию, имея в своем активе 14 очков.

«У меня однозначно позитивный настрой. Иначе бы я не согласился возглавить «Химки». Ситуация в турнирной таблице сложная. Есть уверенность, что «Химки» останутся в РПЛ. Без веры в это не пришел бы», - приводит слова функционера Sport24.

К своим обязанности Владимир приступит сегодня, 28 декабря. На этой должности Габулов сменил Сергея Анохина.

Напомним, что Габулов завершил карьеру футболиста в ноябре 2018 года. Затем он был председателем правления таких команд, как «Алания» и «Олимп-Долгопрудный».