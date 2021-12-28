В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику «Баварии» Кюизансу

Руководитель селекционного отдела московского ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику мюнхенской «Баварии» Микаэлю Кюизансу.

«Кюизанс? Не комментируем слухи. Читал, что за него ЦСКА якобы предлагает 10 миллионов… Но как по мне, за игрока, который не провел и 60 минут на поле в текущем сезоне, - это перебор», - приводит слова Мовсесьяна «Матч ТВ».

Отметим, что действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.

Напомним, Микаэль перешел в «Баварию» из менхенгладбахской «Боруссии» в августе 2019 года за 8 млн евро. С тех пор он провел за команду 13 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

В прошлом сезоне Кюизанс выступал за французский «Марсель» на правах аренды.