Колумбийский нападающий «Бока Хуниорс» близок к переходу в «Динамо»

Нападающий «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья подпишет с «Динамо» четырехлетний контракт.

Как сообщает в своем твиттере журналист Диего Руэда, трансфер левого вингера обойдется московскому клубу в 12 миллионов долларов.

Отмечается, что 25-летний Вилья пройдет медицинское обследование в Майами (США), а 12 января присоединиться к российскому клубу на первом предсезонном сборе команды.

Вилья является воспитанником футбольного клуба «Депортес Толима», а за основной состав команды стал выступать с 2016 года.

Летом 2018 года форвард перешел в «Бока Хуниорс». Трансфер колумбийца обошелся аргентинскому клубу в 2 миллиона долларов.

В составе «Боки» Вилья провел 105 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 17 забитых мячей и 15 голевых передач, а также заработав 18 желтых и одну красную карточку.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера колумбийского нападающего в 6 миллионов долларов.