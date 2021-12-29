«Ливерпуль» проиграл «Лестеру», Салах не реализовал пенальти

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде уступил «Лестеру». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «лис».

Единственный гол на 59-й минуте забил форвард хозяев Адемола Лукман.

Отметим, что на 16-й минуте нападающий мерсисайдцев Мохаммед Салах не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, команда Юргена Клоппа с 41 очком остается на второй позиции в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Брэндана Роджерса поднялись на девятую строчку, имея в своем активе 25 очков.

В следующем туре «Ливерпуль» отправится в гости к лондонскому «Челси» (2 января), а «Лестер» примет дома «Норвич» (1 января).