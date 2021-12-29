Равиль Сабитов: Дзюба должен максимально комфортно чувствовать себя со Слуцким

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов прокомментировал возможный трансфер Артема Дзюбы из «Зенита» в казанский «Рубин».

«Дзюба в «Рубине»? Я не знаю, правда это или слух. Но думаю, что если Артем перейдет в казанский клуб, то только выиграет от этого. У него хорошие отношения со Слуцким, они оба любят пошутить и находятся на одной эмоциональной волне. Так что Дзюба должен чувствовать себя максимально комфортно с тренером Слуцким», - приводит слова Сабитова «Евро-Футбол».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий перейдет в «Рубин», а на его место питерцы возьмут Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов».

В текущем сезоне Дзюба провел 24 матча во всех клубных турнирах, в которых забил десять мячей и отдал 11 результативных передач. На счету Сергеева восемь голов в 20 встречах.

После 18 туров «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.