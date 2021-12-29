«Монако» может отправить Ковача в отставку

Руководство «Монако» рассмотрит вопрос об увольнении главного тренера команды Нико Ковача.

По информации L'Equipe, боссы монегасков недовольны отсутствием прогресса у футболистов, а также отношениями между ними и наставником.

Напомним, контракт специалиста с клубом рассчитан до 2023 года. После 19 туров «Монако» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1.

Российский полузащитник команды Александр Головин провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча.