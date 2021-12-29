Роман Широков: Сергееву будет сложно в первое время в «Зените»

Бывший полузащитник питерского «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал возможное приобретение клубом нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

«Сложно ли будет ему в первое время полноценно заменить кого-то из основного состава «Зенита»? Думаю, да, но «Зенит» грамотно делает в том плане, что Сергеев может адаптироваться, не сразу бросая его в пекло, оценить его уровень. В этом плане, я думаю, все они правильно делают. Потому что есть пока и Азмун, и Дзюба. И они могут периодически выходить на замену, в каких-то матчах в основном составе играть. А когда Сергеев адаптируется, они уже определят, может ли он дальше или нет. На горизонте других нападающих с российским паспортом нет», - приводит слова Широкова «Все про спорт».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий перейдет в «Зенит» на место Артема Дзюбы, который может покинуть команду и перебраться в казанский «Рубин».

В текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей во чемпионате и Кубке России, в которых забил восемь мячей. Форвард вызывался главным тренером сборной России Валерием Карпиным в состав национальной команды для подготовки к заключительным отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.