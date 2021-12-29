Роналду - о получении премии «Лучший бомбардир всех времен»: Еще одна сбывшаяся мечта

Португальский нападающий Криштиану Роналду рассказал, что значит для него получить премию «Лучший бомбардир в истории футбола» на Globe Soccer Awards.

«Это одно из самых важных спортивных событий в мире, и получить столь значимую награду как лучший бомбардир в истории футбола — еще одна сбывшаяся мечта для меня», - приводит RT сообщение Роналду в инстаграме.

Напомним, что на данной премии лучшим игроком года был назван французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, а лучшим клубом - лондонский «Челси».