Гостевой матч «Ньюкасла» против «Эвертона» перенесен из-за коронавируса

«Ньюкасл» объявил, что его гостевая игра 20-го тура английской премьер-лиги не состоится в назначенный день 30 декабря.

Клуб не смог набрать необходимое количество футболистов на матч против «Эвертона» из-за большого количества травм и заболеваний COVID-19, поэтому обратился в АПЛ с просьбой о переносе встречи, которая была удовлетворена.

Новая дата игры будет названа позднее.

Напомним, что АПЛ приняла решение не делать паузу в чемпионате, несмотря на распространение в клубах нового штамма короновируса под названием «омикрон».