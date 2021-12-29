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Божович отреагировал на возможное появление Кокорина в «Арсенале»

Нападающий может вернуться в Россию
29 декабря 2021 11:18
автор: Александр Шульгин

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал слухи о возможном переходе Александра Кокорина из «Фиорентины» в свою команду.

«Хотели бы Кокорина? Так же меня можно спросить: «Если Месси не будет доволен в ПСЖ, вы бы его хотели?» Не могу говорить о том, в чем я не уверен», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Кокорин может вернуться в Россию и перейти в «Арсенал».

В текущем сезоне форвард лишь четырежды выходил на поле, из них один раз - в стартовом составе.

После 18 туров туляки занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

источник: Sport24.ru
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