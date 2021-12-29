Болельщики «Сочи» признали Нобоа лучшим игроком клуба по итогам 2021 года

Пресс-служба «Сочи» сообщила о том, что центральный полузащитник Кристиан Нобоа стал лучшим игроком команды в 2021 году.

Отмечается, что 36-летний эквадориец одержал победу в голосовании среди болельщиков. В этом году хавбек принял участие в 33 матчах во всех турнирах, отличившись 11 забитыми мячами и 11 результативными передачами.

Добавим, что после 18 сыгранных туров в чемпионате России «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.

26 февраля подопечные Владимира Федотова на своем поле встретятся с тульским «Арсеналом». Нобоа пропустит первую игру своей команды после зимней паузы в РПЛ Эевиз-за того, что он был удален в матче против «Спартака» (3:0).