Мата может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Реал Сосьедад»

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может вернуться в чемпионат Испании.

Согласно данным The Sun, 33-летнего хавбека хочет подписать «Реал Сосьедад». Отмечается, что клуб из Сан-Себастьяна планирует договориться с игроком по поводу перехода на правах свободного агента по окончании текущего сезона.

Ранее сообщалось, что испанского футболиста также намерена пригласить в свои ряды «Барселона».

Напомним, что Мата выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2014 года. За это время он отыграл за «красных дьяволов» 276 матчей, забил 51 гол и отдал 47 ассистов. Вместе с командой полузащитник стал обладателем Лиги Европы.

В Испании футболист защищал цвета «Валенсии» и «Реала».