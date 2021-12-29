«Шахтер» хочет приобрести нападающего «Аякса» Нереса

Фланговый нападающий «Аякса» Давид Нерес может пополнить состав донецкого «Шахтера».

Как сообщает Goal Brazil, украинский клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего бразильца в качестве усиления своей атакующей линии в зимнее трансферное окно. Отмечается, что команда УПЛ готова предложить за футболиста 15 миллионов евро.

Ранее «горняки» пытались подписать вингера «Сассуоло» Жереми Бога, однако им не удалось договориться с итальянской стороной.

Напомним, что Нерес выступает за «Аякс» с января 2017 года – на его счету 180 проведенных матчей за амстердамцев, в которых он забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

В составе сборной Бразилии форвард отыграл семь встреч (1 гол).