Гинтер покинет менхенгладбахскую «Боруссию» летом 2022 года, игроком интересуется «Интер»

Центральный защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Маттиас Гинтер объявил об уходе из команды по окончании текущего сезона.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, 27-летний немец заявил, что хочет попробовать свои силы в другом клубе. Отмечается, что за ситуацией вокруг игрока активно следит «Интер», готовый подписать защитника летом 2022 года в статусе свободного агента.

Добавим, что Гинтер выступает за «Боруссию» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за «жеребцов» 165 матчей, забил десять голов и отдал пять ассистов. В составе сборной Германии футболист отыграл 46 встреч (2 гола), став чемпионом мира в 2014 году.