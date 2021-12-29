Контракт Сергеева в «Зените» может быть рассчитан на три года

Стали известны подробности личного контракта нападающего Ивана Сергеева после его возможного перехода из «Крыльев Советов» в «Зенит».

По информации «Чемпионата», 26-летний форвард покинул Санкт-Петербург, где успешно прошел медобследование в стане сине-бело-голубых. Отмечается, что действующий чемпион РПЛ предложил футболисту трехлетний контракт. Пока стороны не подписали трудовое соглашение. Переговоры продолжатся в январе.

Напомним, что Сергеев пополнил состав «Крыльев Советов» летом прошлого года – на его счету восемь забитых мячей и семь результативных передач в 21 проведенном матче за самарцев в сезоне-2021/22. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 2,3 миллиона евро.