Умер бывший футболист, тренер и вице-президент «Зенита» Завидонов

На 88-м году ушел из жизни экс-полузащитник «Зенита» Станислав Завидонов.
В составе команды, представляющий город, называющейся Ленинградом, Завидонов провел девять лет, в течении которых сыграл 254 матча за «Зенит», забив 32 гола.
В 1962-м году Станислав Петрович вошел в список 33-х лучших футболистов сезона, как сильнейший центральный полузащитник чемпионата СССР.
После окончания игровой карьеры Завидонов был тренером, в результате чего 1,5 года возглавлял «Зенит», чтобы потом стать вице-президентом клуба.
Завидонов также выступал за сборную СССР, сыграв в майке национальной команды три матча.
источник: ФК «Зенит»