Агент Ломовицкого: Личный разговор со Слуцким помог Саше принять решение перейти в «Рубин»

Агент Валериюс Мижигурскис, клиентом которого является новичок «Рубина» Александр Ломовицкий, прокомментировал переход своего подопечного из «Спартака» в казанский клуб.

Отметим, что сегодня, 29 декабря, команда из Татарстана официально объявила о трансфере 23-летнего россиянина. Контракт с футболистом рассчитан на 4,5 года. Согласно порталу Transfermarkt, сумма данной сделки составила 1,5 миллиона евро.

– Саше тяжело далось это решение, поскольку он находится в клубной системе красно-белых с самого детства. Окончательное же решение помог принять личный разговор со Слуцким. Саша хотел остаться в «Спартаке», и клуб не хотел продавать его. Однако сложилось так, что настойчивый интерес «Рубина» подтолкнул все стороны к переговорам, и мы пришли к общему знаменателю, – цитирует агента «Спорт-экспресс».

Напомним, что Ломовицкий является воспитанником академии «Спартака». В общей сложности он провел за красно-белых 46 матчей, отдав два ассиста. Ранее игрок отдавался в аренду тульскому «Арсеналу» и «Химкам».