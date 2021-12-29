Еще три игрока «Барселоны» заразились коронавирусом

Три футболиста «Барселоны» сдали положительный тест на Covid-19, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Согласно данным источника, коронавирусной инфекцией заразились защитник Самуэль Юмтити, полузащитник Гави, а также нападающий Усман Дембеле. Отмечается, что в данный момент игроки находятся на самоизоляции в своих домах. При этом их здоровье не вызывает опасений.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразились четыре футболиста обороны сине-гранатовых, а именно Клеман Лангле, Алехандро Бальде, Дани Алвес и Жорди Альба.

Напомним, что в данный момент «Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании после 18 сыгранных туров, набрав 28 очков. 2 января подопечные Хави на выезде встретятся с «Мальоркой».