Форвард «Урала» Максименко находится в шаге от перехода в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» определились с возможной заменой форварду команды Ивана Сергееву, который близок к уходу в «Зенит» в январе 2022 года.

Как сообщает Sport24, самарский клуб договорился по поводу подписания нападающего «Урала» Артем Максименко в зимнее трансферное окно. По информации источника, 23-летним игроком также интересуются «Балтика», «Оренбург» и «Торпедо».

Напомним, что Максименко стал игроком екатеринбуржцев в январе этого года, перейдя из «Велеса». В нынешнем сезоне он забил один гол в девяти проведенных матчах за «шмелей» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.