Николич может занять пост главного тренера ЦСКА

Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич может заменить Алексея Березуцкого на должности главного тренера ЦСКА уже этой зимой.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», армейский клуб достиг договоренности с 42-летним сербом по поводу деталей его личного контракта. Отмечается, что специалист может приступить к своей работе в стане красно-синих в январе 2022 года.

Напомним, что Николич возглавлял железнодорожников с мая 2019-го по октябрь 2021 года, сменив на этом посту Юрия Семина. При нем команда становилась обладателем Кубка России, а также выигрывала бронзовые медали чемпионата страны.

После 18 сыгранных туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.