ЦСКА не может договориться с парагвайским полузащитником Мединой о деталях контракта

Руководство ЦСКА продолжает вести переговоры по переходу атакующего полузащитника «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины.

Как утверждает «Чемпионат», армейская команда планирует подписать 24-летнего парагвайца этой зимой на правах свободного агента, поскольку его действующее соглашение с клубом MLS истекает 31 декабря 2021 года.

Отмечается, что красно-синие предложили хавбеку зарплату в 650 тысяч евро в год. Футболист ответил отказом – он хочет получать более крупную сумму в России. Стороны продолжают обсуждение будущего контракта.

Напомним, что Медина выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года. За это время он отыграл за команду 118 матчей, забил 26 голов и отдал 10 ассистов. В составе сборной Парагвая он провел одну встречу.