Смородская высказалась по поводу возможного назначения Николича в ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала появившуюся новость о том, что новым главным тренером ЦСКА может стать экс-наставник железнодорожников Марко Николич.

Ранее стало известно, что 42-летний специалист уже договорился с армейцами по поводу деталей его личного контракта. Серб может возглавить московскую команду в январе.

– Николич в ЦСКА – это интересно. Он однозначно может помочь ЦСКА, как и любому другому клубу. Он очень хороший специалист и очень сильный тренер. Мне просто очень жаль, что он возвращается не в «Локомотив», – цитирует Смородскую «Чемпионат».

Напомним, что Николич покинул «Локомотив» в октябре. Он руководил командой с мая прошлого года. Специалист привел железнодорожников к победе в Кубке России, а также бронзовым медалям РПЛ.

В данный момент главным тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий. В нынешнем сезоне чемпионата России армейцы занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 18 турах.