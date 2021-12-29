На ЦСКА подали заявление о банкротстве

Иркутская компания «Бета» подала в суд заявление с просьбой признать ПФК ЦСКА банкротом.

ООО «Бета» является правопреемником генподрядчика строительства «ВЭБ Арены» - компании «Ф-Групп», которая была признана банкротом и имела претензии к заказчику строительства. Согласно предыдущему решению арбитражного апелляционного суда ЦСКА остался должен 348 миллионов рублей.

«Компания «Бета» сообщает, что и впредь готова добиваться получения взысканной судом суммы долга всеми предусмотренными законодательством Российской Федерации способами. Особо хотим отметить недобросовестное поведение футбольного клуба ЦСКА, который в настоящее время предпринимает попытки уклониться от реального исполнения вступившего в законную силу судебного акта», - приводит слова генерального директора «Беты» Дмитрия Маслова «МК-Спорт», ссылаясь на РИА Новости.

Добавим, что ЦСКА перед зимней паузой в российской премьер-лиге набрал 30 очков и идет в чемпионате четвертым.