Даниил Хлусевич: Уровень взрослого футбола в Крыму - вроде ФНЛ-2

Новобранец московского «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о состоянии футбольного хозяйства в Крыму.

«Недавно построили Академию футбола, почти всех талантливых мальчиков приглашают туда. Там мой отец работает тренером, условия очень хорошие. Детский футбол в Крыму сто процентов развивается, а взрослого нет вообще. Только местный уровень, это вроде ФНЛ-2», - приводит слова защитника Sport24.ru.

Напомним, Хлусевич перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала».

В текущем сезоне футболист провел в составе туляков 18 матчей, в которых забил пять мячей.