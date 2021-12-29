Льорис может вернуться в «Ниццу» бесплатно

Голкипер лондонского «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис может вернуться в «Ниццу».

По информации Foot Mercato, вратарь, у которого по окончании нынешнего сезона завершится срок действующего соглашения, до сих пор не договорился с клубом о его продлении. В то же время, им активно интересуется «Ницца», в которой он начинал свой путь во взрослом футболе.

Таким образом, 35-летний Льорис может вернуться на Лазурный берег в качестве свободного агента.

Напомним, в текущем сезоне француз провел 19 матчей во всех клубных турнирах, в которых пропустил 24 мяча.

В составе сборной Франции в 2018 году Уго выигрывал чемпионат мира в России.