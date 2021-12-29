Головин приступит к тренировкам в общей группе «Монако» в четверг

Российский хавбек «Монако» Александр Головин приступит к тренировкам в общей группе клуба уже на следующей неделе.

Ранее 25-летний футболист не смог принять участие в игре 19-го тура французского чемпионата с «Ренном» (2:1). В СМИ сообщалось, что причиной этого стал сомнительный результат теста Александра на COVID-19.

«С Александром все в порядке, он сдал несколько отрицательных тестов, коронавируса у него нет, - сказал Клюев. - Уже завтра «Монако» выходит с каникул и начинает тренировки после небольшой паузы. Головин чувствует себя замечательно, завтра приступает к тренировкам в общей группе», - цитирует «Спорт-Экспресс» слова агента полузащитника Александра Клюева.

Добавим, что на данный момент »Монако» занимает шестое место в турнирной таблице национального чемпионата, имея в активе 29 очков. 2 января монегаски сыграют с «Кевийи» в матче 1/16 финала Кубка Франции.