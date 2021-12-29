«Челси» рассматривает возможность перехода защитника «Барселоны» Деста

Фланговый защитник «Барселоны» Серджиньо Дест может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает El Mundo Deportivo, в услугах 21-летнего американца заинтересован «Челси». Отмечается, что лондонский клуб планирует усилить свою оборонительную линию в зимнее трансферное окно после того, как стало известно, что игроку «синих» Бену Чилуэллу необходима операция на колене.

Согласно источнику, в шорт-лист «аристократов» также входят Люка Динь, в данный момент выступающий за «Эвертон», и Николас Тальяфико из «Аякса».

Напомним, Дест выступает за «Барселону» с октября прошлого года. Всего за сине-гранатовых он отыграл 57 матчей, забил три гола и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Аякса», воспитанником которого и является. В составе сборной США он провел 15 встреч (2 гола).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Деста в 30 миллионов евро.