Икарди может пополнить состав «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди может сменить клубную прописку в январе 2022 года.

Как сообщает Calcio Mercato, в услугах 28-летнего аргентинца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «красные дьяволы» готовы рассмотреть вариант с приобретением футболиста, если команду покинет нападающий Эдинсон Кавани. Ранее появилась информация, что уругвайский игрок намерен перейти в «Барселону».

Напомним, что Икарди выступает за «ПСЖ» с сентября 2019 года – на его счету 38 голов и 10 ассистов в 82 матчах. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда 28 миллионов евро.