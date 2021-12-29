Агент хавбека «Фейеноорда» Кекчю отказался комментировать информацию об интересе ЦСКА к игроку

Вчера её все жалели, сегодня — ненавидят. Как Диана Дэвис победила глухоту и прорвалась в сборную России

Одна из главных сенсаций этого сезона: небывалый для танцев на льду прогресс вчерашних юниоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина только что стали серебряными призерами чемпионата России и в январе дебютируют на ЧЕ.