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Агент хавбека «Фейеноорда» Кекчю отказался комментировать информацию об интересе ЦСКА к игроку

Турецкий футболист может продолжить свою карьеру в чемпионате России.
29 декабря 2021 17:38
автор: Владислав Корегин

Агент Халис Кекчю, представляющий интересы центрального полузащитника «Фейеноорда» Оркуна Кекчю, высказался по поводу возможного перехода его подопечного в ЦСКА.

Ранее в СМИ появилась информация, что 21-летний футболист сборной Турции входит в сферу интересов армейского клуба в зимнее трансферное окно.

– Оркун – игрок «Фейеноорда», у него действующий контракт. Интерес ЦСКА? Будет неправильно комментировать любую информацию об интересе различных клубов с нашей стороны, – приводит слова агента Sport24.

Напомним, что Кекчю находится в клубной системе «Фейеноорда» с июля 2014 года. За основную команду роттердамцев он провел 108 матчей, забил 13 голов и отдал 19 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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