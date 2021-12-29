ЦСКА предложил Кюизансу более выгодный контракт, чем «Венеция»

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс близок к переходу в московский ЦСКА.

По информации Todofichajes, российский клуб предложил 22-летнему французу более выгодный контракт, чем конкуренты. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к французу со стороны «Венеции». Отмечается, что армейцы заплатят за Кюизанса около десяти миллионов евро.

Напомним, что руководитель селекционного отдела московского клуба Андрей Мовсесьян назвал слухом информацию об интересе к хавбеку.

Добавим, что в текущем сезоне Микаэль приовел два матча за «Баварию», в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.