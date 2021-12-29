Михаил Боярский - о Кокорине: В «Зенит» ему точно возвращаться не нужно

Народный артист России Михаил Боярский считает, что Александр Кокорин еще сможет проявить себя на высоком уровне, но не советует футболисту возвращаться в «Зенит».

«Если честно, я даже не задумываюсь про Кокорина — как у него дела, где он играет. Он еще молодой парень. Пожалуй, в «Зенит» ему возвращаться точно не надо, потому что есть уже другие претенденты на его позицию. Думаю, у него все еще впереди, он может заиграть на высоком уровне», - приводит слова Боярского «РБ-Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Кокорин провел всего четыре матча за «Фиорентину», в которых не смог отметиться результативными действиями.

Ранее различные СМИ сообщали, что нападающий может покинуть команду зимой.